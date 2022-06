Andreas Kolb in Leogang überraschend Fünfter

Sieg für Schweizerin

Die in der Weltcup-Geschichte beste ÖRV-Männerplatzierung hatte bisher Markus Pekoll mit Platz sechs gehalten. Der 2020 in Leogang in einer Schlammschlacht zu WM-Silber gefahrene David Trummer landete diesmal auf Rang 13. Die 20-jährige Weltcup-Titelverteidigerin Höll hatte nach zwei Abflügen fast 25 Sekunden Rückstand auf die überlegen siegreiche Schweizerin Camille Balanche. Balanche gewann mehr als elf Sekunden vor Weltmeisterin Myriam Nicole (FRA). Dritte wurde die Italienerin Eleonora Farina (+ 16 Sek.).