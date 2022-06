Vater und Sohn sterben bei Rennen auf Isle of Man

„Der Verlust zweier Mitglieder unseres Fahrerlagers und zweier Menschen aus derselben Familie ist wirklich herzzerreißend, aber das Band zwischen einem Vater und einem Sohn, die sich ihren Traum erfüllt haben, gemeinsam bei der TT anzutreten, gibt uns einen Lichtblick in einer so dunklen Zeit. Wir sprechen den Familien, Angehörigen und Freunden unser tiefes Beileid aus“, so der Veranstalter in einem Statement.