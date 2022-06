Frankreich wählt: Macron in Alarmbereitschaft

De Gaulle verwechselte Staat mit Kasernenhof

Mit der Stabilität ist es so eine Sache. Sie kann auch kontraproduktiv sein. General De Gaulle verwechselte in seinen alten Tagen Frankreich mit einem Kasernenhof. Im „Mai 1968“ (Revolte der Studenten, Generalstreik der Arbeiter) war er am Ende seines Lateins angelangt. 1969 trat er beleidigt zurück, als er sein mutwilliges Referendum („Ich oder das Chaos“) verlor. 1981 kam über dieses Wahlsystem, das er immer verurteilt hatte, doch ein (angeblicher) Sozialist in das höchste Amt: François Mitterrand - ohne dass der Himmel einstürzte. Seine Amtszeit von zwei Mal 7 Jahren waren, so sagen manche, die letzten „guten Jahre“ Frankreichs. Danach wurde die Notwendigkeit des „Wind of Change“ in Frankreich nicht wirklich erkannt.