Frankreich: Melenchon und Grüne schlossen Bündnis

Mélenchons Partei LFI (La France Insoumise - Unbeugsames Frankreich) einigte sich in der Nacht auf Montag mit der wichtigsten Grün-Partei Europe Écologie-Les Verts (EELV). Nach Angaben aus Verhandlungskreisen billigten die führenden Parteigremien der Grünen eine Vereinbarung, wonach ihnen 100 der 577 Wahlkreise zustehen. Die Aufteilung der Wahlkreise gehörte zu den umstrittensten Themen bei den Verhandlungen über ein Wahlbündnis. Am Wochenende seien letzte Kompromisse erzielt worden, in denen es um die Haltung zu Europa sowie um die gemeinsame Bezeichnung gegangen sei. Der Name des Bündnisses ist „Neue ökologische und soziale Volksunion“.