„Air Ayodeji“ hebt in Innsbruck endlich wieder ab

Beim topbesetzten Einladungsmeeting - so sind auch Mösle-Sensationsweitspringer Simon Ehmann (Sz) und Österreichs Top-Siebenkämpferin Ivona Dadic mit dabei - wird es zum Comeback von Ländle-Weitspringer Oluwatosin Ayodeji kommen, der seinen bislang letzten Wettkampf am 27. Februar in Linz bei den Hallen-Staatsmeisterschaften absolviert hat. Nachdem der 19-jährige EYOF-Sieger von 2019 am Freitag seine letzten mündlichen Maturaprüfungen am BG Dornbirn-Schoren absolviert und eine langwierige Verletzung überwunden hat, startet er nun - verspätet - in die Freiluftsaison.