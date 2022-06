Wo diese Mieterinnen hinziehen, gibt es Ärger

Von da an hätte die Wiener Wohnen begonnen, Druck auszuüben, erzählen sie. Bauarbeiten im Wohnumfeld, der Strom wird kurzerhand gedreht, Wände eingerissen, die Trinkwasserleitung beschädigt. Methoden, die man sonst nur von privaten Miethaien kennt. Die Hausverwaltung sagt dazu: „Im Zuge eines Gebrechens, in dem Arbeiten in anderern Wohnungen nötig werden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass kurzfristig Strom und Wasser abgeschaltet werden.“ Die Mieter seien vorab informiert worden. „Mutwillige Beschädigungen“ schließt Wiener Wohnen aus.