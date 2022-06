Österreichern wird der Reiseschutz immer wichtiger

Corona-Deckelungen variieren

„Auch in diesem Jahr bleibt Corona das Thema bei der Reiseplanung“, weiß Patrick Madl von durchblicker und hat zugleich eine gute Nachricht für Verbraucher:innen: „Seit Ausbruch der Pandemie haben viele Versicherer ihre Produkte angepasst und Corona-Deckungen eingeführt. So zählt eine Corona-Erkrankung vor Reiseantritt oder ein Reiseabbruch aufgrund einer Infektion am Urlaubsort bereits bei vielen Anbietern zu einem versicherten Storno- und Abbruchgrund. Da die Deckungen jedoch von Versicherer zu Versicherer variieren, ist es empfehlenswert, Angebote zu vergleichen und einen Blick auf die Tarifdetails zu werfen.“