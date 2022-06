„Man muss auch mal auf den Tisch hauen“

„Gemessen wird man daran, was man zusammenbringt“

Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist wichtig, etwas anderes zählt laut Hummer aber weit mehr. „Gemessen wird man daran, was man zusammenbringt“, sagt die 48-Jährige, die Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft war, später sogar Landesrätin. Bei ihren Firmen Domico und Whitebox beschäftigt sie gesamt 158 Mitarbeiter, bei der Pierer Mobilty AG sind mehr als 5200 Beschäftigte tätig.