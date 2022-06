Darum war Prinz Louis außer Rand und Band

Und der Ehemann von Queen-Enkelin Zara Phillips ist es nun auch, der in seinem Podcast „The Good, The Bad and The Rugby“ nicht nur über das aufregende Jubiläums-Wochenende schwärmte, sondern auch auf den royalen Wirbelwind zu sprechen kam. Als seine Co-Moderatoren feststellten, dass „die Kinder die Stars der Show waren“, stimmte Tindall, der seine Töchter Mia (8) und Lena (3) zur bunten Parade in London mitgebracht hatte, zu und erklärte: „Louis, er wollte nur Spaß haben.“