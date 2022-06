Entzückendes Statement zum „schlimmen“ Prinz Louis

Dazu posteten der älteste Sohn von Prinz Charles und seine Frau ein Schwarz-Weißfoto, das Prinz William nach der „Trooping The Colour“-Parade in der vergangenen Woche in Uniform von hinten zeigt, wie er mit seiner Familie gerade den Buckingham-Palast für den Auftritt am Balkon betritt. Neben ihm geht Prinz Louis in seinem Matrosenanzug ins Gebäude.