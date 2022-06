Wichtige Verkehrsachse gesperrt: Jeden Tag Stau!

Zusätzliche Baustelle verschärft Verkehrslage

Nichtsdestotrotz sind Staus unter anderem am Schottenring, am Franz-Josefs-Kai sowie in der Vorderen und Hinteren Zollamtsstraße zu erwarten. Zusätzlich verschärft wird die Situation durch die Baustelle am Franz-Josefs-Kai. Ab der Salztorbrücke sind bereits zwei Fahrspuren gesperrt und ab Juli kommt eine weitere dazu. Der ÖAMTC rät: „Ausweichen, wo es geht!“