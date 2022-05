Software-Problem: Millionenschaden für Voest

Es war „ein anonymer Freund der Voestalpine“, der den Fall an die „Krone“ sozusagen meldete. In dem Mail behauptet der Schreiber, dass „durch den Einsatz eines nicht funktionstüchtigen Software-Systems in der Disposition und Versandabwicklung der Voestalpine, wurde die Verpackung und Verzinkung stillgelegt und die Produktion und der Versand stark gedrosselt.“ Dadurch sei ein Schaden „von mehreren Millionen Euro entstanden.“