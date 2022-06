Mutter hörte betrunkenen Sohn vom Balkon stürzen

Ein dumpfer Knall - dann fand in St. Wolfgang (Oberösterreich) eine Mutter ihren Sohn in der Nacht zum Pfingstmontag draußen auf der Terrasse liegen. Sie hatte nachgesehen, weil sie der Aufschlag aus dem Schlaf gerissen hatte. Der Schwerverletzte kam per Notarzt ins Salzkammergutklinikum.