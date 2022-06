George, Charlotte und Louis helfen Mama Kate

Die Royal-Fans sind begeistert. Herzogin Kate hat am Sonntag seltene Einblicke in ihre Küche gegeben. Das Herzogspaar von Cambridge veröffentlichte zum Thronjubiläum der Queen einen Videoclip mit herzigen Bildern, die Mama Kate mit den Kindern George, Charlotte und Louis beim Backen von Cupcakes für eines der vielen Straßenfeste zeigen, die an den Jubiläumsfeiertagen in ganz Großbritannien stattfinden. Absolut süß: Auf einem der Fotos siebt der vierjährige Louis sehr konzentriert Mehl.