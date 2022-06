Wo bleibt mehr „Durchblick“ in fünf Spitälern?

Das war doch ein Wahlversprechen!

Die Spitäler in Bad Ischl, Freistadt, Kirchdorf, Schärding und Grieskirchen sollen MRT-Geräte bekommen, so die Vorwahl-Forderung im Jahr 2021 aus der ÖVP. Patienten auch in anderen Landesteilen würden genauso davon profitieren, weil überall Wartezeiten reduziert werden könnten. „Eventuell gab es unterschiedliche Auffassungen über die Geschwindigkeit (der Umsetzung, Anm.)“, sagt Gesundheitsreferentin Haberlander heute. Ach so.

Wollen wir Sie festnageln? Frau Haberlander, wir betrachten die fünf MRTs als Ihr Wahlversprechen. Machen Sie doch mehr Druck, damit daraus rasch was wird!