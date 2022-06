Ernst Nevrivy an die Genossen und die „Heisln“

Die Tiroler pflegen zu sagen: „Bischt a Tiroler, bischt a Mensch“! Auf Wienerisch: „Bist gegen die Stadtstraße, bist a Heisl.“ So schien es zumindest Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy am Landesparteitag der SPÖ zu interpretieren, um dann auch noch verheißungsschwanger nachzuschieben: „Man wird sehen, was heute oder morgen die Medien schreiben.“ Da dachte er wohl noch, dass Wiens Zeitungen darüber berichten, wie die Stadt-SPÖ die aktuellen Rekordteuerungen in den Griff bekommen will. Davon war aber wenig zu lesen - obwohl die Bundes-SPÖ derzeit eigentlich wenig andere Themen hat.