Misakyan bei EM Achter, Hahn mit Rekord im Reißen

Die Linzerin stellte in der Klasse bis 71 kg einen neuen österreichischen Rekord im Reißen auf. Hahn schaffte 90 kg und verbesserte damit ihre eigene Bestleistung um ein Kilogramm. Im Stoßen brachte Hahn 102 kg hoch, was ihr mit einer Zweikampfleistung von 192 kg in der Gruppe B Rang drei einbrachte. Insgesamt erreichte Hahn ihr Ziel eines Top-15-Platzes.