5500 Euro für „Reeh Lounge“ und ein neuer Auftrag

Nun lud Hannes Reeh die Klienten zum gemeinsamen Frühstück und übergab dabei 5500 Euro an Christian Lidy-Kreiler und Karin Neuherz. Die beiden bedankten sich herzlich. Das Geld kann gut gebraucht werden, wird das Stammhaus des Vereins in Neusiedl am See doch gerade um- und ausgebaut.