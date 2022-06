Aus für automatisches Aufsteigen und Testpflicht

An den Schulen in Österreich gibt es heuer keine Sonderregeln mehr für das Sitzenbleiben. Anders als in den beiden Jahren zuvor dürfen Schüler mit nur einem Fünfer im Zeugnis damit nicht mehr automatisch in die nächsthöhere Klasse aufsteigen. Außerdem entfällt parallel zum Aus für die PCR-Tests an den Schulen auch die Corona-Testpflicht für die mündliche Matura.