Darijo Grujcic kehrt zu Austria Lustenau zurück

Darijo Grujcic verließ die Austria im Sommer 2020 und wechselte ins benachbarte Bundesland zum Tiroler Traditionsverein. Insgesamt kam der gebürtige Lustenauer in den zwei Jahren auf 45 Einsätze für den FC Wacker Innsbruck. In der kürzlich zu Ende gegangenen Saison stand der Linksfuß für die Tiroler in 17 Pflichtspielen auf dem Platz.