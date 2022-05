NHL: Rangers vs. Hurricanes geht in siebente Runde

Die New York Rangers haben in der NHL ein vorzeitiges Saison-Aus abgewendet und in der Zweitrundenserie gegen die Carolina Hurricanes eine entscheidende siebente Partie erzwungen. Die Rangers gewannen am Samstag das sechste Spiel der „best of seven“-Serie zuhause mit 5:2 und glichen im Gesamtscore zum 3:3 aus. In der Nacht auf Dienstag wird sich im letzten Duell in Carolina entscheiden, welches Team in das Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga einzieht.