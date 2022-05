18-Jähriger schoss sich Weg in Volksschule frei

Die USA stehen nach dem schlimmsten Schulmassaker seit zehn Jahren unter Schock. Ein seit Kurzem 18-Jähriger tötete im Bundesstaat Texas 19 Volksschulkinder. Er feuerte so lange, bis er selbst erschossen wurde. Bereits den Weg in die Schule dürfte sich der 18-Jährige freigekämpft haben - nachdem er seine Großmutter schwer verletzt hatte und am Weg zur Schule in einen Graben gefahren war. Auch nach mehr als zwölf Stunden wissen manche betroffenen Eltern nicht, was mit ihren Kindern ist, und mussten DNA-Proben abgeben, um ihre Verwandtschaft zu Opfern festzustellen.