„Mich hat Alaba im ersten Training überzeugt!“

Hermann Gerland förderte und forderte David Alaba bei Bayern München vom ersten Tag an, Österreichs Fußball-Star sagt: „Er hat mich geprägt, ein ganz wichtiger Mensch für meine Karriere.“ Als Co-Trainer war Gerland bei allen Titeln von Alaba in München dabei, auch bei den zwei Triumphen in der Champions League 2013 und 2020. Als sie beide gemeinsam im Sommer 2021 in München verabschiedet wurden, kam Davids Mama Gina zu Gerland, küsste ihn auf die Wange und lachte: „Ich liebe dich, du hast meinem Sohn so unglaublich viel geholfen.“