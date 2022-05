NBA: Golden State Warriors gelingt Finaleinzug

Die Golden State Warriors haben sich für das NBA-Finale 2022 qualifiziert. Das Team aus San Francisco gewann in der Nacht auf Freitag das fünfte Spiel der Western Conference Finals gegen die Dallas Mavericks mit 120:110 und setzte sich gegen die Texaner in der „best of seven“-Serie mit 4:1-Siegen durch. Die Warriors stehen damit zum ersten Mal seit 2019 wieder im Finale.