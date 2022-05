West Hams Zouma wegen Tierquälerei vor Gericht

In dem kurzen Video ist zu sehen, wie Kurt Zouma eine seiner Katzen in der Küche wie einen Fußball tritt, sie mit Schuhen bewirft und schlägt. Dabei soll der West-Ham-Verteidiger wiederholt gesagt haben: „Ich schwöre, dass ich sie töte.“ Der 24-jährige Yoan Zouma, der in der fünften Liga bei Dagenham & Redbridge unter Vertrag steht, lacht währenddessen. Die Katzen hatten vorher angeblich einen Stuhl im Haus beschädigt.