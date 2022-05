Rauchen verursacht Pickel und faltige Haut

Dass „Qualmen“ über kurz oder lang Lunge und Bronchien schädigt, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Jugendliche, die zum Glimmstängel greifen, leiden zudem häufiger unter erhöhtem Puls, geringem Durchhaltevermögen beim Sport und an niedriger Lungenkapazität, was Kurzatmigkeit nach sich zieht. „Bereits bei 18- bis 20-jährigen Rauchern kann weiters eine Schwächung der Knochen durch Nikotin festgestellt werden, was das Risiko für Brüche erhöht“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Högler, Vorstand der Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Kepler Universitätsklinikum Linz, OÖ.