Großer Josef-Krainer-Preis für Boris Bukowski

Der oststeirische Sänger, Schlagzeuger und Bühnenkünstler Boris Bukowski ist am Montag mit dem Großen Josef Krainer-Preis in der Sparte Kunst und Kultur ausgezeichnet worden. Der 76-Jährige steht seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne und hat unzählige Songs gespielt, gesungen und produziert. 2013 erschien sein Buch „unter bunten Hunden“, eine Autobiografie in Anekdoten, 2017 kam sein vorerst letztes Studioalbum „gibt‘s ein Leben vor dem Tod?“ auf den Markt.