Ex-LASK-Coach Andreas Wieland hat neuen Klub

Dabei muss er allerdings auf Ex-Austrianer Raphael Holzhauser verzichten, der nach vier Saisonen in Beerschot seinen Abschied angekündigt hat.Ablöse für LASK Dabei könnten die Linzer sogar doppelt vom Wechsel ihres ehemaligen Trainers profitieren: Wieland besitzt in Linz noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Und aus Belgien drang durch, dass Beerschot sogar bereit sein soll, eine Ablöse für Wieland zu bezahlen! Eine Win-Win-Situation für Schwarz-Weiß. Ein Dosenöffner für den überraschenden Transfer Wielands dürfte auch Dominik Thalhammer gewesen sein, bei dem Wieland als Assistent tätig war. Der Coach von Cercle Brügge hat das Image österreichischer Trainer in Belgien mit seinen Erfolgen offenbar aufpoliert.