Reporter wird zum Unglücksengel der eigenen Armee

So forderte die ukrainische Armee die eigene Bevölkerung immer wieder dazu auf, möglichst keine Beiträge über ukrainische Soldaten in den sozialen Medien zu teilen, um den Russen den Einmarsch damit nicht zusätzlich zu erleichtern. Eine Taktik, die sich in den russischen Medienhäusern offenbar noch nicht ganz herumgesprochen hat.