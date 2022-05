BHS: Jeder 8. Schüler hat Fleck bei Mathe-Matura

Jahresnote wird in die Maturanote einberechnet

Die Fünferquote im Maturazeugnis wird allerdings deutlich geringer sein. Wie schon in den beiden vergangenen Jahren wird nämlich die Jahresnote in die Maturanote einberechnet. Wer also mindestens einen Dreier im Abschlusszeugnis hat und bei der schriftlichen Prüfung mindestens 30 Prozent der Punkte erreicht hat, bekommt trotz der negativen Klausurnote einen Vierer (oder sogar Dreier) ins Maturazeugnis. Wenn auch das noch nicht reicht, kann die negative Note bei den sogenannten Kompensationsprüfungen Anfang Juni ausgebessert werden. Im Vorjahr betrugen die Fünferquoten am Ende in Deutsch und Englisch weniger als ein Prozent und in Mathe 1,2 (BHS) bzw. 2,4 Prozent (AHS).