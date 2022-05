Luxusvilla am Attersee von Aktivisten besetzt

Was am Samstag in der Früh begann, nahm gegen 16.20 Uhr bereits sein Ende. Junge Aktivisten hatten eine Villa am Attersee besetzt. Doch nicht irgendeine: Das leerstehende Prachtanwesen in Burgau nahe der Landesgrenze zu Oberösterreich ist dem russischen Oligarchen und Ex-Vize-Premier Igor Schuwalow zuzurechnen. Oder besser gesagt einer Liechtensteiner Stiftung mit Verbindung zu dem Multi-Millionär. Die „Krone“ nahm das Anwesen am Salzburger Ufer des Sees bereits im März unter die Lupe.