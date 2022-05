Warum Robert Kratky keine Midlife-Crisis hat

Was ist das nächste auf der Bucket-Liste?

Ich habe nie geheiratet und nie Kinder gehabt und es steht auch nicht auf meiner Bucket-Liste. Das bedeutet, ich verzichte sicherlich auf etwas Großartiges, vielleicht sogar auf eine der schönsten Erfahrungen, die man im Leben machen kann. Aber ich tue es bewusst und jammere deswegen nicht herum. Ich habe dafür den Vorteil gehabt, dass ich mein ganzes Leben lang in meiner Freizeit mich nur darum sorgen musste, was mit mir ist, und Dinge machen konnte, die mir Spaß machen. Ich hab nie das Bedürfnis gehabt, eine Liste abzuarbeiten. Durch den frühen Tod von meinem Papa, da war ich sechs, haben mein Bruder und ich unser Leben möglichst intensiv gelebt. Wir haben immer den Wert des Lebens erkannt. Also um die Frage zu beantworten: Ich habe keine Bucket-Liste, ich weiß nicht, was das nächste ist. Aber wenn jemand Vorschläge hat, einfach an mich schicken. Ich bin offen für alles ...