Bader: „Wir haben sie an die Wand gespielt!“

Thomas Raffl (Kapitän): „Jede Niederlage ist bitter, die jetzt sticht natürlich enorm. Wir waren als Mannschaft sehr gut eingestellt, waren von Anfang an bereit, mental und physisch. Man kann nur eine Message geben: großer Respekt an alle, wie wir aufgetreten sind. Im dritten Drittel waren wir sehr überlegen, aber am Ende stehen wir leider mit einer bitteren Niederlage da. Es gibt keine Zeit, sich runterdrücken zu lassen. Trotz der Niederlage bin ich unglaublich stolz. Ich habe großes Vertrauen in die Jungs.“