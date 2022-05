Gasspeicher müssen künftig besser gefüllt werden

Nach den bangen Wochen zur Gasversorgung des vergangenen Winters haben sich die EU-Staaten am Donnerstag für ein Mindestmaß an verpflichtenden Gasreserven ausgesprochen. Demnach müssen die Länder zur Sicherung der Energieversorgung noch in diesem Jahr ihre Speicher zu 80 Prozent füllen - Stichtag ist dabei der 1. November. In den kommenden Jahren erhöht sich die Vorgabe dann gar auf 90 Prozent.