„Außer mich selbst habe ich niemanden gefährdet“

„Natürlich war es eine Dummheit. Ich wollte den E-Scooter in meinen Auto-Kofferraum geben und bin die paar Meter gefahren. Dann wollte ich zu Fuß nach Hause gehen. Das ist ja nur etwa einen Kilometer entfernt“, so Greil zur „Krone“. Doch so weit kam er gar nicht, verunglückte bereits nach wenigen Metern.