Kinderarzt-Mangel im Linzer Süden kümmert nun alle

Nun ist es auch Rot und Blau ein Anliegen

Überraschend haben sich nun gestern auch FPÖ und SPÖ eingeschaltet. Gemeinsam will man gegen den Ärztemangel im Linzer Süden kämpfen. Per Resolution im kommenden Gemeinderat am 24. Mai will man zwei Primärversorgungszentren inklusive Kinderarzt-Stelle – eines in Kleinmünchen/Auwiesen und ein weiteres in Pichling – fordern.