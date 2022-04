Russland entgeht Zahlungsausfall wieder knapp

Russland hat erneut einen offiziellen Zahlungsausfall in letzter Minute abgewendet. Das russische Finanzministerium überwies nach eigenen Angaben vom Freitag insgesamt knapp 650 Millionen Dollar an die Inhaber zweier Staatsanleihen. Ursprünglich hatte das Land, dessen Währungsreserven wegen der westlichen Sanktionen zum großen Teil eingefroren sind, angekündigt, diese Zahlungen in Rubel zu leisten.