Kurzarbeitsmodell wird bis Ende 2022 verlängert

Bisher fast zehn Milliarden Euro in Kurzarbeit geflossen

Am meisten Beschäftigte waren im April 2020 in Kurzarbeit, damals erhielt mehr als eine Million Personen Kurzarbeitsbeihilfe. Zur Kurzarbeit waren am Anfang der Woche noch rund 53.000 Personen vorangemeldet. Von März 2020 bis Ende März 2022 beliefen sich die staatlichen Ausgaben für die Corona-Kurzarbeit auf 9,56 Milliarden Euro. Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor.