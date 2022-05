Kurz vor Bayern-Wechsel? Jetzt spricht Kalajdzic

„Krone“: Sasa, ihr habt für einen Thriller im Abstiegskampf gesorgt, erst in letzter Minute den Klassenerhalt gesichert - hast du dich davon schon erholt?

Sasa Kalajdzic: Mittlerweile schon, ich war um 3.30 im Bett, habe es beim Feiern nicht so übertrieben. Im Stadion war ich nach dem Schlusspfiff im Überlebensmodus, leer, todmüde. Ich wollte am liebsten umfallen. Durch die Fans habe ich quasi die vierte Luft bekommen. In der Kabine war ich eine halbe Stunde auf der Massage-Liege, um zu realisieren, was abgeht.