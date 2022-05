Ab 15.30 Uhr LIVE: Die letzte Runde in Konferenz

In der letzten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga stehen am Samstag (15.30 Uhr/sportkrone.at) noch zwei richtungsweisende Entscheidungen auf dem Spiel. Der VfB Stuttgart um ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic hofft im Kampf gegen den Abstieg auf ein kleines Wunder, um doch noch den Klassenerhalt abzusichern. RB Leipzig will mit Konrad Laimer den vierten Platz und damit die Startberechtigung für die Champions League im Fernduell gegen den SC Freiburg mit Philipp Lienhart verteidigen. Mit sportkrone.at sind sie am 15.30 LIVE mit dabei!