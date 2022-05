Trotz Hitze: Bäder für Wiener zu teuer

Am Wochenende sind die Temperaturen sommerlich hochgeklettert. Trotzdem war das Laaerbergbad so gut wie leer. In den ersten Tagen nach dem Bäderstart kamen nur 50 Besucher pro Tag, das lag aber auch am relativ kühlen Wetter. Aber auch am Sonntag bei 30 Grad wurden im „Latschi“ nur rund 1300 Gäste gezählt, an Vergleichstagen im Mai waren es sonst aber um die 5000.