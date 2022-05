Beim UFC Eferding ernten Eigengewächse den Erfolg

Alles war angerichtet für das Spitzenspiel in der 1. Klasse zwischen Leader Eferding und Verfolger Hörsching. 500 Zuschauer sahen dabei ein ausgeglichenes Duell, das der UFC 2:0 für sich entscheiden konnte. „Das Spiel bot sehr hohes Niveau auf beiden Seiten, mit einem verdienten Sieger“, resümierte Eferding-Sportchef Jürgen Sageder. Mit fünf Punkten Vorsprung können die „Gemüsekicker“ den Meistersekt so bereits einkühlen, langfristig will man sich in der Landesliga etablieren.