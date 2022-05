Wien: Klimaaktivistin klebte sich auf Straße fest

Die Klimaaktivistin Martha Krumpeck, die bereits mit einem mehrwöchigen Hungerstreik für Aufsehen sorgte, hat sich am Montag vor einer Schule in der Stubenbastei in der Wiener Innenstadt auf der Straße festgeklebt. „Ich kann nicht mitansehen, wie die Träume unserer Jugend dem fossilen Wahn geopfert werden“, sagte Krumpeck.