Champion, Chartstürmer: Kultfigur Orsolics wird 75

Europameister, Chartstürmer, Kultfigur: Kein anderer Boxer hat die Österreicher und Österreicherinnen jemals so begeistert wie Hans Orsolics. Seine Geschichte vom frühen Aufstieg und Erfolg, gefolgt vom ebenso rapiden Fall, fasziniert bis heute. Am heutigen Samstag feiert der gebürtige Burgenländer aus Neuberg im privaten Kreis seinen 75. Geburtstag - und wundert sich, wie er so alt werden konnte.