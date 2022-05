Schwalben brauchen Hilfe von Bürgern und Politik

Mehlschwalben prägen das Landschaftsbild im Burgenland. Sie bauen ihre Nester üblicherweise in Bereichen von Dachvorsprüngen. Von Ende April bis September dauert die Brutzeit, in der sich meist ein- bis zweimal Nachwuchs einstellt. Nicht nur die Mehlschwalben an sich, sondern auch ihre Brutstätten und Eier sind im Sinne von naturschutzrechtlichen Bestimmungen ganzjährig geschützt. Dennoch werden Nester immer wieder zerstört – auch an öffentlichen Einrichtungen.