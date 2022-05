24-Jähriger verprügelte Busfahrer: Zwei Jahre Haft

Nur wenige Monate nach letzter Verurteilung

Trotz einer abgeleisteten Haftstrafe, erfüllten Bewährungsauflagen und Therapiestunden blieb der Angeklagte nicht straffrei. Nur wenige Monate nach seiner letzten Verurteilung attackierte er den Busfahrer: „Der letzte Prozess war dann wieder so ein Punkt, an dem ich mir dachte, es ist eh alles egal.“ Doch er möchte sich bessern, verspricht er Richterin Claudia Bandion-Ortner: „Ich will mir mit meiner Freundin etwas aufbauen, mir Ziele setzen.“ Aber erst mal muss er weitere 2 Jahre in der Haft verbringen.