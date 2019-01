Buslenker: „Ich fühle mich wie vom Zug überrollt“

„Lass mich aussteigen!“, brüllte ein Fahrgast am Freitagnachmittag im 5B in Fahrtrichtung Heiligenstadt den Busfahrer kurz nach der Station Wexstraße an. Da das Fahrzeug schon zur nächsten Haltestelle unterwegs war, konnte Vladan A. der Forderung nicht nachkommen. Wie berichtet, schlug daraufhin der wild gewordene Passagier auf den Lenker ein.