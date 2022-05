Kritik am Straßenstrich in Liesing immer lauter

Bereits im Jahr 2011 trat ein neues Prostitutionsgesetz in Kraft, dass die Sexarbeit in Wohngebieten seither verbietet. Damit ist der Straßenstrich nur noch in zwei Gegenden erlaubt. Eine davon ist die Brunner Straße im 23. Bezirk. Dort sollen die Bedingungen aber alles andere als ideal sein, heißt es jetzt von der Liesinger ÖVP. „Es beschweren sich nicht nur regelmäßig Anrainer über die Zustände hier, sondern auch für die Sexarbeiterinnen ist die Situation untragbar“, kritisiert Bezirksrat Georg Akgül.