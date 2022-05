Ukraine gewinnt emotionales Spiel in Gladbach

Die Auswahl soll am 1. Juni das Halbfinale des WM-Play-offs in Schottland bestreiten. Gewinnt die Ukraine die Begegnung, spielt sie vier Tage später gegen Wales um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar. Vor dem Anpfiff sprach der ehemalige Box-Weltmeister Wladimir Klitschko in einer Videobotschaft zu den Zuschauern. „Wir danken euch alle für eure großartige Hilfe“, sagte der Bruder des Bürgermeisters von Kiew, Vitali Klitschko. „Bitte denkt an uns, bitte bleibt weiter bei uns und spendet weiter für uns.“