Derby of Love - über 2000 Karten im Vorverkauf weg

TWL Elektra, Bruck/Leitha und der Wiener Sport-Club - gegen diese Klubs muss die Vienna in den restlichen Spielen der Regionalliga Ost noch antreten. Mit vier Punkten aus den drei Partien wäre die Elf von Trainer Alexander Zellhofer von Verfolger Stripfing nicht mehr einzuholen. Der Meistertitel und Aufstieg in die 2. Liga würde somit perfekt sein. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Allerdings könnte auch am Wochenende der Titelkampf schon entschieden sein. Mit einer Niederlage der Stripfinger und einem Punktgewinn der Vienna wären die Döblinger Meister. „Mit diesem Szenario beschäftigen wir uns nicht. Wir wollen unsere Spiele gewinnen und so bereiten wir uns auch vor“, ist Vienna Coach Alexander Zellhofer voll fokusiert auf das Spiel gegen TWL Elektra am Freitag.



Derby in der letzten Runde

Mit dem Spiel am 27. Mai gegen den Wiener Sport-Club gib es in der letzten Runde noch einmal ein echtes Kracherspiel. 2005 kamen zum letzten Meisterschaftsspiel der beiden Klubs auf der Hohen Warte unglaubliche 6257 Fans. Und auch dieses Mal erwartet man sich einen großen Besucherandrang. Bereits jetzt sind schon über 2000 Karten im Vorverkauf abgesetzt worden. Zugelassen sind für dieses Derby of Love derzeit aber nur 4500. Allerdings ist gerade eine Sondergenehmigung für 7500 Besucher bei der MA 36 in Bearbeitung.



Tickets Online oder vor Ort erhältlich

Ab sofort besteht die Möglichkeit auch Tickets im Fan-Shop der Vienna zu erwerben. Neben den Heimspieltagen kann man sich auch am Dienstag und Donnerstag von 13 bis 18:30 Uhr die Tickets sichern. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit Tickets im Online-Ticketshop unter www.1894.at/tickets zu erwerben.



Anreise mit den Öffis empfohlen

Zur Entlastung der Verkehrs- und Parkplatzsituation rund um die Naturarena Hohe Warte lohnt es sich das Auto in der Garage zu lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.